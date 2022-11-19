جوا وبرا.. ما هي تكلفة السفر من دبي والرياض إلى الدوحة خلال المونديال؟

2022/11/19 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تشهد قطر إقبالا جماهيريا كبيرا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق، الأحد، مما يزيد من زوار المدن الخليجية الأخرى.

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