شاهد مقاتلات F-16 ترافق طائرة فريق كرة القدم البولندي إلى قطر

2022/11/19 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان الفريق الوطني البولندي لكرة القدم في طريقه لبدء كأس العالم 2022 في قطر، تفاجأ أعضائه بمقاتلات من طراز F-16 تحلق بجانب طائرتهم الخاصة، لتمنحهم وداعًا مثيرًا، حيث رافقت مقاتلتان طائرة الفريق إلى الحدود الجنوبية لبولندا خلال مهمة تدريبية عادية، وفقًا لوزارة الخارجية البولندية.

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