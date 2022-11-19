سوريا.. مقتل 4 جنود بقصف جوي اسرائيلي

2022/11/19 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي جوي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ أخرى، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية".

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