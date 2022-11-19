“فيتش” تتوقع وصول متوسط خام برنت إلى 102 دولار هذا العام

2022/11/19 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تتوقع “فيتش سوليوشنز” في تقرير أرسل بشكل حصري إلى “ريجزون” – الموقع الذي يوفر الأخبار وفرص العمل في صناعة النفط والغاز – وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023 ثم عند 85 دولارًا في عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلاً من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعًا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.

وأضافت “فيتش”: مع ذلك يساعد إجراء “أوبك+” في الحفاظ على حد أدنى للأسعار، وترى احتمالية ارتفاع قصير المدى للأسعار خلال فصل الشتاء، في ظل ضيق أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موسمي في الطلب والمزيد من التراجع في الصادرات الروسية.

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