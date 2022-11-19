وكالة: قاآني هدد بغداد باجتياح بري



وكالة: قاآني هدد بغداد باجتياح بري
2022/11/19 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ
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