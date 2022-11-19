ليفربول ينافس ريال مدريد على “صاروخ إنكلترا”.. ويبدو الأقرب

2022/11/19 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنكليزي دخل على خط المنافسة مع ريال مدريد الإسباني، للظفر بخدمات جودي بلنغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنكلترا.وارتبط اسم بلنغهام بالرحيل عن دورتموند خلال الصيف الماضي، بعد أداء استثنائي في “سيغنال إيدونا بارك” بالدوري الألماني.ومع استمرار مردوده الرائع، قالت شبكة “إي إس بي إن” […]

ظهرت المقالة ليفربول ينافس ريال مدريد على “صاروخ إنكلترا”..



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