2022/11/19 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي جوي.وذكرت الوزارة في بيان لها، اطلع عليه /المركز الخبري الوطني/،أن “حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 عسكريين سوريين بقصف جوي اسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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