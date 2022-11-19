2022/11/19 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السيت، أعداء بلاده، بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازماً وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية للرد على التهديدات المركز الخبري الوطني.

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