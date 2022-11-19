2022/11/19 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة .

وأشار الى ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: تسديد قروض 150 مليون لشراء دار تصل لعشر سنوات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: تسديد قروض 150 مليون لشراء دار تصل لعشر سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).