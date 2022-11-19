2022/11/19 | 10:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتقال الشمس من برج العقرب المائي الى برج القوس الناري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cWJKoy8uVnI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتقال الشمس من برج العقرب المائي الى برج القوس الناري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتقال الشمس من برج العقرب المائي الى برج القوس الناري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).