2022/11/19 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى الفنان سنان محسن العزاوي، اليوم السبت، خبر وفاة والده، فيما اكد انه حي يرزق.وكتب العزاوي في تدوينة عبر فيس بوك، وتابعها /المركز الخبري الوطني/، قائلا “تتاجرون بمشاعر وأرواح الناس لاجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سنان العزاوي ينفي خبر وفاة والده ويؤكد: هو حي يرزق المركز الخبري الوطني.

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