2022/11/19 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني افادت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية، اليوم السبت، بإصدار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جملة أوامر من ضمنها إلغاء مخصصات مكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يلغي امتيازات الرئاسات الثلاث ويشطب 20 سفارة عراقية المركز الخبري الوطني.

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