مركز الفلك: اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل

2022/11/19 | 10:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الفلك الدولي، السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض في كندا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش (الساعة 11:26 بتوقيت مكة).

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