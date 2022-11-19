اسوشيتد برس تكشف عن شرطين لإيران مقابل ايقاف الهجوم البري على كردستان

2022/11/19 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وكالة اسوشيتد برس، اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، فيما أكدت انه جاء موضوع مقرات الاحزاب المعارضة لإيران في اقليم كردستان على رأس الزيارة.

وذكرت الوكالة في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، أن "قاأني وصل الى بغداد الاثنين الماضي"، مبينة أنه "أبلغ المسؤولين العراقيين، بأن إيران ستشن هجوماً برياً على إقليم كردستان، في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كوردستان إيران".

وذكر مسؤولان في الفصائل المقربة من إيران ومسؤول كوردي للوكالة، بأن "قاآني اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، لطيف رشيد، وقوى الإطار التنسيقي والفصائل المقربة من إيران".

وتابعت أن "قاأني ابلغ جميع الجهات بأن لدى إيران شرطين سيؤدي عدم تنفيذهما إلى شنها هجوماً برياً على إقليم كردستان، وهما: الأول: نزع سلاح أحزاب كردستان إيران في إقليم كردستان، والثاني: أن يتمركز الجيش العراقي على الحدود بين إقليم كردستان وكردستان إيران كي يمنع تسلل أحزاب كردستان إيران".

كما قال مسؤولون عراقيون للوكالة بأنهم لا يرون أن هناك أدلة على صحة الادعاءات الإيرانية ضد أحزاب كوردستان إيران.

وقالت كالة آسوشيتد برس إنه ليس من الواضح مدى جدية إيران في تهديدها، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى التي تهدد فيها إيران علناً بشن هجوم بري، وذلك بعدما طالبت العراق طيلة الأشهر الماضية بنزع سلاح الأحزاب المعارضة التي تنشط على أرضية".

وبحسب التقرير، تتهم إيران أحزاب كردستان إيران بتشجيع التظاهرات ضد الحكومة، وإرسال السلاح إلى كردستان إيران، لكن الحكومة الإيرانية لم تقدم حتى الآن أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات.

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