بالصورة.. جدول مباريات خليجي 25 في البصرة

2022/11/19 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، جدول مباريات خليجي 25 في البصرة .

وستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي في السادس من كانون الثاني المقبل.

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