اسعار النفط تهبط بشكل كبير دون 86 دولاراً للبرميل متراجعاً بنسبة 9%

2022/11/19 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار النفط هبوطا لم تشهده منذ قرابة الشهرين متراجعة بنسبة 9 بالمئة على اساس اسبوعي.وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية، ان “خام برنت هبط إلى دون 86 دولارا للمرة الأولى منذ 28 ايلول، متراجعا بنسبة 9 بالمئة على أساس أسبوعي”.… Readmore

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