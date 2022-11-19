انتقادات حادة تطال ميريام فارس بسبب رقصها على اغنية كأس العالم بملابس فاضحة

2022/11/19 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت المطربة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات حادة طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهي ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.وهاجم عدد كبير من الجمهور أداء النجمة اللبنانية، وهي ترقص على طريقة النجمة الكولومبية شاكيرا، واصفين … Readmore

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