2022/11/19 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي بالرغم من التحديات الكبيرة والتركة الثقيلة التي ألقت...

ظهرت المقالة حكومة الفرصة الثمينة وليست الأخيرة أولاً على المسلة.

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