2022/11/19 | 11:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wtbotg8HmLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصانع الصمون...مليار دينار خسارة سنوية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصانع الصمون...مليار دينار خسارة سنوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).