2022/11/19 | 11:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف آمر الفوج الأول في الجيش وضابط الاستخبارات على خلفية هجوم كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/19 | 11:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف آمر الفوج الأول في الجيش وضابط الاستخبارات على خلفية هجوم كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف آمر الفوج الأول في الجيش وضابط الاستخبارات على خلفية هجوم كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).