هجوم داعشي يسفر عن سقوط أربعة ضحايا من الجيش في كركوك

2022/11/19 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات داعش في محافظة كركوك.

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