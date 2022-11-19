محافظ بغداد: موازنة 2023 ستركز على مشاريع البنى التحتية

2022/11/19 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت محافظة بغداد ، السبت، أن موازنة العام المقبل 2023 ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.وقـــال مـحـافـظ بــغــداد محمد جــابــر العطا في بيان إن "الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش قلة التخصيصات المالية للمحافظة التي تمكنها من تنفيذ المشاريع".وأضاف العطا، أن "المحافظة استطاعت على الرغم من هذه المشكلة من تنفيذ عدد من المشاريع بعد القيام بدراسات دقيقة لتقليل الكلف وزيـادة الأداء، اهمها تنفيذ نحو 400 مدرسة بعضها انجز والآخر قيد الإنجاز". وبــين أن "الاجـتـمـاع أكــد اهمية زيــادة التخصيصات المالية للمحافظة خلال موازنة العام المقبل 2023 لتنفيذ مشاريع البنى التحتية كالماء والصرف الصحي وكذلك بناء المستشفيات والمراكز الصحية".واشار إلى ان "المحافظة ستجري دراسة لعدد من مشاريعها من اجل تقليل كلفها لاسيما المتلكئة منها"، مشيرا الى "وجود اشكالية في توفير الاراضي لمشاريع المدارس لانها من الصنف الزراعي، حيث يواجه هذا الملف مشكلات قانونية وإدارية".ولفت محافظ بغداد الى أن "رئاسة الوزراء أكدت انها ستدرس هذا الملف من اجل اسناد المحافظة بهذا المجال".

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