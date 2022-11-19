ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على الجيش العراقي في كركوك

2022/11/19 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة الهجوم الى 4 جنود، إضافة الى سرقة أجهزة النداء واسلحة وهواتف الجنود.يتبع ...

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