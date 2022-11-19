اعلان حالة الاستنفار القصوى في اطراف كركوك على خلفية التعرض الارهابي

2022/11/19 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باعلان حالة الاستنفار الامني القصوى في اطراف محافظة كركوك بعد هجوم لداعش بقضاء الدبس.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اعلان حالة الاستنفار القصوى في اطراف كركوك على خلفية الهجوم الذي نفذه داعش في الدبس واسفر عن استشهاد 3 جنود".

واضاف، أن "المقر المتقدم لعمليات كركوك عقد اجتماعا امنيا طارئا على خلفية الهجوم".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستشهاد 3 جنود كحصيلة اولية بهجوم لداعش في كركوك.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش نفذوا هجوما على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

واضاف، أن "الهجوم اسفر عن استشهاد 3 جنود كحصيلة اولية".

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