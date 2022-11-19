تجارة السيارات تعلن تخفيض أسعار بيع الأدوات الاحتياطية بفروعها كافة

2022/11/19 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- محليات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تخفيض أسعار بيع الأدوات الاحتياطية بفروعها كافة.

وقال مدير اعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن أعلنت تخفيض أسعار بيع الأدوات الاحتياطية في مخازنها ومراكز البيع المباشر والفروع التابعة لها على أن لا يمس التخفيض سعر الكلفة لهذه الأدوات".

وأضاف، ان "المجلس أطلع على الفقرات المطروحة على جدول الاعمال وأتخذ العديد من القرارات الملائمة بشأنها".

واكد: "تمت الموافقة كذلك على عقد الاتفاق بين الشركة ومصرفي (النهرين الإسلامي، والمصرف الصناعي) الخاص بمنح قروض للسيارات المباعة من خلال الشركة فضلا عن المصادقة على العقد المبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات".

وحضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين ومعاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مركز الوزارة بالإضافة إلى إدارات الأقسام المعنية وتم دراسة الفقرات المطروحة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها

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