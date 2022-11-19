2022/11/19 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي على استضافة مدينة البصرة العراقية خليجي 25 في موعدها وكما هو مقرر لها مسبقاً .وأضاف في بيان لاتحاد كأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد كأس الخليج يوضح بشأن مباراة العراق وكوستاريكا: لن يكون سبباً لعرقلة إقامة خليجي 25 بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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