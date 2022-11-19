بينهم حنبعل المجبري وسعود عبد الحميد.. مواهب عربية يُنتظر تألقها في كأس العالم 2022

2022/11/19 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه أنظار المتابعين نحو 4 لاعبين شباب عرب، وسط توقعات بنجاحهم في إبراز مواهبهم، خلال نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بدءاً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وإلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

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