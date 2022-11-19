فايننشال تايمز: سرقة القرن بالعراق قد تُنسى قريبا

2022/11/19 | 11:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مقالا للكاتبة ريا جلبي تحدثت فيه عن مآلات وتطورات قضية سرقة 2.5 مليار دولار بالعراق، والتحقيقات التي تبعت الكشف عن أكبر سرقة معلنة في البلاد.

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