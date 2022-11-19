2022/11/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية بما يوفر ٣ آلاف فرصة عمل••••••••••اعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عـن بـدء العمل في مشروع توسعة مصـفى الشنافية في محافظة الديوانية، وذلك في أولى محطات زيارته التفقدية الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت.واكد السيد السوداني عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود.وبين سيادته أنه تم وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفى الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم، واكد انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية.وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية.وحضر حفل بدء العمل بتوسعة المشروع السيد محافظ الديوانيـة والسيد وكيـل وزارة النفط لشؤون المصافي.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء19- تشرين الثاني- 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).