"كواتم وتمثيل بالجثث".. معلومات جديدة حول التعرض الارهابي في كركوك

2022/11/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

كشفت مصادر امنية رفيعة المستوى، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الارهابي على الجيش العراقي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وقالت المصادر، لــ (بغداد اليوم)، إن "الاعتداء الإرهابي الذي نفذه داعش على الثكنة العسكرية في كركوك تم بأسلحة كاتمة".

واضافت، أنه "توقيف امر فوج في الجيش وضابط الاستخبارات على خلفية الهجوم الارهابي".

وتابعت المصادر، أن "الارهابيين قاموا بالتمثيل بجثث الشهداء من الجيش"، مشيرة الى أن "هناك احتمالية لقيام الارهابيين بتصوير عملية التمثيل بالجثث لغرض بثها".

وبوقت سابق، كشف مصدر امني، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الهجوم ارتفعت الى 4 شهداء من قوات الجيش العراقي بالهجوم الذي نفذه داعش بقضاء الدبس في كركوك".

وتابع، أن "العناصر الارهابية قامت بسرقة أجهزة النداء واسلحة وهواتف الجنود".

واليوم السبت، افاد المصدر ذاته، بإعلان حالة الاستنفار الامني القصوى في اطراف محافظة كركوك بعد هجوم لداعش بقضاء الدبس.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اعلان حالة الاستنفار القصوى في اطراف كركوك على خلفية الهجوم الذي نفذه داعش في الدبس واسفر عن استشهاد 3 جنود".

واضاف، أن "المقر المتقدم لعمليات كركوك عقد اجتماعا امنيا طارئا على خلفية الهجوم".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستشهاد 3 جنود كحصيلة اولية بهجوم لداعش في كركوك.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش نفذوا هجوما على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

واضاف، أن "الهجوم اسفر عن استشهاد 3 جنود كحصيلة اولية".

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