احداث تشرين الثاني.. مجلس النواب يؤجل جلسته نصف ساعة

2022/11/19 | 12:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السبت 19 تشرين الثاني 2022 مجلس النواب يؤجل جلسته نصف ساعة السوداني يصل محافظة...

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مجلس النواب يؤجل جلسته نصف ساعة أولاً على المسلة.

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