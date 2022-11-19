2022/11/19 | 12:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، السبت، 19 تشرين الثاني، 2022، أن...

ظهرت المقالة الاتحاد الخليجي يعلن جدول مباريات بطولة خليجي 25 في البصرة أولاً على المسلة.

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