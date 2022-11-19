يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية

2022/11/19 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بـدء العمل في مشروع توسعة مصـفى الشنافية في محافظة الديوانية، مؤكدا عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود.

وذكر السوداني خلال جولته الميدانية للمحافظة في أنه تم "وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفى الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم، واكد انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية".

وأوضح أن "هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية". واشار البيان الى انه "حضر حفل بدء العمل بتوسعة المشروع محافظ الديوانيـة ووكيـل وزارة النفط لشؤون المصافي".

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