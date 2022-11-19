2022/11/19 | 12:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية: يوفر ٣ آلاف فرصة عمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/19 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية: يوفر ٣ آلاف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية: يوفر ٣ آلاف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).