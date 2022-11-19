"خليجي 25".. الإعلان عن موعد مباريات البطولة

2022/11/19 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .

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