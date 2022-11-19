في تصريح خطير وتصعيد غير مسبوق .. قاآني يهدد العراق بعملية عسكرية واجتياح بري

2022/11/19 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بغداد، بعملية عسكرية برية في إقليم كوردستان، إن “لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكوردية المعارضة”.وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، نقلا عن … Readmore

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