الاستخبارات تطيح بـ10 أجانب متهمين بالاتجار بالبشر في بغداد

2022/11/19 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم السبت، من الإطاحة بـ 10 متهمين بالاتجار بالبشر في بغداد.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على (١٠) متهمين اجانب الجنسية تم دخولهم الى البلاد بصورة غير شرعية يقومون بعمليات الاتجار بالبشر".واضافت أنه "تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد وتسليمهم الى الجهات صاحبة الاختصاص لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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