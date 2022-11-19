وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون المشترك مع سفراء ثلاث دول

2022/11/19 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك خلال لقائه سفراء سوريا والكويت وكرواتيا.

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