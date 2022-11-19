اتحاد كأس الخليج: الأحداث بين العراق وكوستاريكا لن تؤثر على خليجي البصرة

2022/11/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي

لكرة القدم، جاسم الرميحي، اليوم

السبت، عدم تأثير ما جرى بين المنتخبين

العراقي والكوستريكي على استضافة

البصرة خليجي 25 في موعده المقرر مسبقاً .

وقال الرميحي إن "لد

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