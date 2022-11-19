حقيقة وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

2022/11/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الفنان العراقي سنان محسن العزاوي،

اليوم السبت، خبر وفاة والده بعد

الانباء التي انتشرت على مواقع التواصل

الاجتماعي.

وكتب العزاوي في تدوينة عبر فيس

بوك، "تتاجرون بمشاعر وأرواح الناس

لأجل كم لأيك، ا

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