مقتل 4 جنود عراقيين بهجوم لـ

2022/11/19 | 13:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب أطاح، أمس، كميناً محكماً نصب في صحراء الأنبار (Getty)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 4 جنود عراقيين قُتلوا بهجوم لعناصر من تنظيم "داعش"، استهدف حاجزاً أمنياً في كركوك، شمال العاصمة بغداد.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن "عناصر من "داعش" هاجموا، فجر اليوم السبت، حاجزاً أمنياً للجيش العراقي في بلدة الدبس، شمال غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل 4 جنود"، مبينة أن "العناصر استخدموا الأسلحة الرشاشة والقناصة بمباغتة الجنود".

أمنيا أيضاً، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، انطلاق عملية تفتيش من 5 محاور في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى المحاذية لكركوك.

وقال قائد عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي، في بيان، إن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية نوعية ودقيقة استناداً للمعلومات الاستخبارية الواردة من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط لهيئة الحشد الشعبي، بتحديد أماكن أوكار داعش بدقة، ومراقبة تحركاته ومتابعته من قبل قسم استخبارات قيادتنا".

وأشار إلى أن "العملية بدأت بتعقب عناصر داعش وتدمير أوكاره في السلسلة الجبلية، في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد – كركوك، وطريق عين ليلة في ناحية قرة تبة في ديالى، من خلال خمسة محاور رئيسة"، مبيناً أن "العملية مدعومة من قبل طيران الجيش".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أطاح، أمس، كمينا محكما نصب في صحراء الأنبار (غربي البلاد) و5 من عناصر داعش، وبحوزتهم عدد من الأسلحة والعتاد والمواد المُتفجرة.

وشددت القوات العراقية، أخيراً، عمل الجهد الاستخباري للحصول على معلومات ترصد تحركات تنظيم "داعش" في محافظات البلاد، واعتمدت على الطيران لتنفيذ ضربات سريعة، فضلاً عن عمليات التمشيط المتواصلة التي تنفذها قوات الجيش، بحسب المعلومات المتوفرة لديها.

وتشمل تلك العمليات المحافظات المحررة (نينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار) تحديداً، على اعتبار أنها ما زالت تضم بقايا من عناصر "داعش" الذين ما زالوا يشكلون تهديداً أمنياً في العراق، خاصة في تلك المحافظات، وينفذون هجمات متفرقة توقع أحياناً قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، فيما تنفذ القوات الأمنية خططاً متتابعة، تسعى من خلالها لتحجيم تحركات التنظيم وإحباط هجماته.

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