2022/11/19 | 13:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZSIn0fDX1rE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقترح رئيس الوزراء العراقي قطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقترح رئيس الوزراء العراقي قطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).