"لعّيب" التميمة الرسمية لكأس العالم في قطر.. من سبقه في النسخ السابقة؟

2022/11/19 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قطر والفيفا النقاب عن التميمة الرسمية لكأس العالم فيفا 2022 لهذا العام بشخصية "لعّيب"، أي اللاعب الماهر.وتتميز شخصية " لعيب" بالروح الشبابية، فهو عبارة عن مجسم يرتدي الغترة والعقال الذي تتدلى منه الأحبال.وستوجد تميمة "لعيب" في كل مكان خلال المونديال، ليرحب بالعالم ويلهم المشجعين الشباب ويهتف خلال البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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