2022/11/19 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف موعد استكمال أعضاء اللجان النيابية وتسمية رئاساتها..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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