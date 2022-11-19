2022/11/19 | 13:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نجح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة برئاسة محمد السوداني، ليقترب أكثر...

ظهرت المقالة الذين ينتظرون الانتخابات المبكرة بالعراق..



لا يرصدون خطوات نحوها لغاية الآن أولاً على المسلة.

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