2022/11/19 | 13:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، 19 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة مشروع حكومي لتوسعة مصفى الشنافية..



يوفر ٣ آلاف فرصة عمل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع حكومي لتوسعة مصفى الشنافية.. يوفر ٣ آلاف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع حكومي لتوسعة مصفى الشنافية.. يوفر ٣ آلاف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).