الاطار التنسيقي: استرداد الاموال المنهوبة بداية لنهاية جذوة الفساد ومحاسبة سراق قوت الشعب

2022/11/19 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، مهند الخزرجي، أن استرداد الاموال المنهوبة بداية لنهاية جذوة الفساد ومحاسبة سراق قوت الشعب.وقال الخزرجي في بيان: أن “عملية استرداد الاموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتغيير المسارات … Readmore

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