ميدفيدف: العين بالعين .. سنحاسب اوكرانيا على قتلها الاسرى الروس

2022/11/19 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على حتمية الاقتصاص للجنود الروس الأسرى، حتى لو استغرق البحث عن قتلتهم سنوات.ونقلت وسائل اعلام روسية عن مدفيديف قوله: “لقد درست القانون الجنائي في الجامعة منذ سنوات، وقالوا إن العقوبة الجنائية … Readmore

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