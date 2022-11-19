توقيف امر فوج وضابط استخبارات بالجيش العراقي بسبب خرق امني

2022/11/19 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم السبت، بتوقيف امر فوج وضابط استخبارات بالجيش العراقي بسبب خرق امني في قضاء الدبس.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم توقيف امر الفوج الاول وضابط الاستخبارات الفوج الاول لواء ٣١ بالجيش العراقي على خلفية الخرق الامني الذي راح ضحيته ٣ جنود في قضاء الدبس”.واضاف المصدر ان “حصيلة […]

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