التكية السليمانية في دمشق.. هل تطرد حاضنة العراقة الشامية حراسها؟

2022/11/19 | 13:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت التكية السليمانية مكانا لتأدية الفروض الدينية واستراحة للحجاج وملجأ للمقطوعين والفقراء من أهالي دمشق والمسلمين وغيرهم، وبقيت كذلك إلى أن دخل المستعمر الفرنسي البلاد سنة 1920.

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